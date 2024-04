Palermo, l’ex Berti: “Rosa di livello, ai playoff inizia un altro campionato”

"Il Napoli? Dopo uno Scudetto straordinario ripetersi era difficile. Spalletti è una persona intelligente, fare meglio di quello che ha fatto era difficile". Così Gianluca Berti , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex portiere del Palermo , oggi dirigente: dal futuro della panchina azzurra, con diversi profili accostati al Napoli di Aurelio De Laurentiis , alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero in Serie B . Ma non solo...

NAPOLI -"Come può ripartire il Napoli? Con i giocatori che hanno voglia di rimanere a Napoli. Tenere chi non vuole potrebbe essere deleterio. L’allenatore ideale? I profili accostati sono bravi. Si parla di Gasperini e Italiano: due allenatori che vogliono imporre il proprio gioco. Portieri: su chi punto? Carnesecchi è il portiere del futuro. Uno da big. In Serie B invece Stankovic ha iniziato un po’ in sordina ma poi ha fatto prestazioni di livello", le sue parole.