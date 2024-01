Lecce-Juventus, D’Aversa: “Fatto bene 60 minuti. Strefezza out per scelta tecnica”

“Per quanto riguarda la prestazione, i ragazzi hanno fatto bene per 60 minuti. I numeri? Conta il risultato finale e si è perso 3-0, nelle ultime abbiamo affrontato grandi come Inter, Lazio, Juve e Atalanta. Quando concludi però devi fare gol e non è detto che quando non fai gol devi subirlo. La squadra si è sfilacciata e il rammarico è quello, abbiamo subito su palla inattiva, sono bravi per struttura e bravura di chi calcia e chi aggredisce”.

STREFEZZA - “Strefezza non è entrato per scelta tecnica, hanno giocato Pierotti e Sansone. Il primo gol l’abbiamo preso su ripartenza e poi il secondo su una punizione. Più che distanze si sono perse le convinzioni che avevamo prima del sessantesimo. Solo Dorgu nella ripresa ha creato un pericolo per Sansone. La convinzione nella costruzione non si è allungate. Non si sono perse le distanze in fase difensiva”