Calcio, giovedì di Europa League e Conference: dove vedere le italiane

⚽️ Mediagol 24 ottobre - 07:30

Terza giornata di fase a campionato del nuovo formato della UEFA Europa League e seconda della UEFA Europa Conference League. Le italiane sono pronte a lottare per regalare ai propri tifosi i tre punti in questa emozionante notte di Coppa dei Campioni.

LE ITALIANE — ROMA-DINAMO KIEV delle 18:45 - Partita importante per il futuro di Juric, se non si dovessero conquistare i tre punti il tecnico rischierebbe parecchio di essere esonerato e salutare la capitale. I giallorossi vengono da un brutto inizio di percorso europeo, certificato dall'ultima sconfitta contro l'Elfsborg. Anche gli ucraini navigano in pessime acque dopo le sconfitte contro Lazio e Hoffenheim. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Now

SAN GALLO-FIORENTINA delle 18:45 - La viola dopo l'incredibile vittoria contoro il Lecce per 6-0, vuole regalarsi un importante trionfo europeo. Gli uomini di Palladino contano gia tre punti in classifica dopo il 2-0 del Franchi contro i The New Saints. Svizzeri che invece sono stati sconfitti dal Cercle Brugge. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Now

TWENTE-LAZIO delle 21:00 - I biancocelesti cercano il tre su tre, dopo le vittorie contro Dinamo Kiev e Nizza. Una vittoria posizionerebbe gli uomini di Baroni in cima alla classifica. Gli olandesi invece vengono da due ottimi pareggi contro Manchester United e Fenerbache e cercheranno di battere anche la squadra della capitale. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Now

EUROPA LEAGUE — EINTRACHT FRANCOFORTE-RFS delle 18:45 - Tedeschi che vivono un buon percorso europeo con 4 punti conquistati e 6 gol fatti in due partite. Lettoni, nettamente sfavoriti, vogliono conquistare altri punti dopo l'impresa contro il Galatasaray pareggiando per 2-2. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 255) e NOW

FENERBACHE-MANCHESTER UNITED delle 21:00 - Il match più atteso di tutta la giornata. Mourinho si ritroverà da avversario contro la sua ex squadra a distanza di ben tre anni dall'ultima volta, quando ancora sedeva sulla panchina del Tottenham. Le due squadre hanno guadagnato solo un punto contro il Twente, i turchi, inoltre, hanno battuto l'Union Saint Gilloise, mentre i red devils rimangono ancora a zero vittorie. La partita sarà visibile su: TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW

TOTTENHAM-AZ delle 21:00 - Gli Spurs vogliono la terza vittoria dopo le i 6 punti conquistati contro Qarabach e Ferncvaros. Gli olandesi però, sono un avversario di alto livello e proveranno a mettere in difficoltà gli uomini di Postecoglu. Sono tre i punti conquistati dalla squadra di Alkmaar in questo avvio europeo. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 254) e NOW

LIONE-BESIKTAS delle 21:00 - I turchi si trovano ultimissimi in classifica e vogliono iniziare a macinare i primi punti, facendo affidamento sul bomber italiano Ciro Immobile. I francesi, invece, vogliono il tre su tre dopo le grandi vittorie contro Olympiakos e Rangers. La partita sarà visibile su Sky Sport (canale 255) e Now

PORTO-HOFFENHEIM delle 21:00 - I portoghesi vengono da un pareggio amaro subito all'ultimo contro il Manchester United e una sconfitta contro il Bodo Glimt alla prima giornata. Gli uomini di Vitor Bruno vorranno rifarsi e guadagnare i primi 3 punti europei. I tedeschi invece viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev e proveranno il colpaccio in terra portoghese. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 256) e NOW

CONFERENCE LEAGUE — VIKINGUR REYKJAVIK-CERCLE BRUGGE delle 16:30 - La squadra islandese è alla sua prima qualificazione in Conference e proverà il colpaccio contro il gigante belga che viene da una vittoria per 6-2 contro il San Gallo. La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Now

PANATHINAIKOS-CHELSEA delle 18:45 - I blues sono la grande favorita del torneo e non ci sono dubbi che siano i favoriti anche per questo match. I greci proveranno a limitare i danni e fara affidamento sul calore del pubblico. La partita sarà visibile su SKY SPORT (canale 254) e NOW