VIDEO Thuram, Rabiot e Mbappé si allenano così: il riscaldamento della Francia è uno spettacolo

La Roma fa muro attorno a Manu Koné. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il centrocampista francese ha visto crescere sensibilmente la propria valutazione dopo le ottime prestazioni offerte in Coppa del Mondo con la nazionale francese. Oggi, per sedersi al tavolo delle trattative, il club giallorosso partirebbe da una richiesta di 60 milioni di euro. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2024 dal Borussia Mönchengladbach, Koné si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento del centrocampo romanista grazie alla sua fisicità, alla capacità di recuperare palloni e di accompagnare la manovra offensiva.

Le prestazioni con la Francia hanno attirato ulteriormente l'attenzione dei principali club europei, ma la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi del classe 2001. Nelle scorse settimane l'Atletico Madrid ha provato con decisione a portare il classe 2001 alla corte di Diego Simeone, avviando contatti sia con l'entourage del giocatore sia direttamente con la Roma. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il tentativo dei Colchoneros si è scontrato con la netta chiusura del club capitolino, che ha ritenuto insufficiente un'offerta da 40 milioni di euro. La dirigenza giallorossa non intende infatti equiparare la valutazione di Koné a quella di Hjulmand e ha fissato il prezzo a 60 milioni, cifra ritenuta non negoziabile.

Il messaggio della Roma è stato recepito anche da altri club europei. Dalla Premier League, infatti, Manchester United e Liverpool continuano a monitorare con attenzione la situazione del centrocampista francese, ma al momento nessuna società sembra essersi avvicinata alla valutazione richiesta dai giallorossi. La strategia della Roma è chiara: trattenere i giocatori considerati centrali nel progetto, salvo offerte davvero irrinunciabili. Lo stesso principio è stato adottato anche per altri big della rosa, a conferma della volontà del club di non fare sconti sul mercato e di ripartire da una squadra competitiva nella prossima stagione.

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