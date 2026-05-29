La Roma il prossimo anno giocherà la Champions League. La stagione dei giallorossi si è conclusa nel migliore dei modi grazie al successo di Verona, ma nel frattempo la situazione "ai piani alti" continua a essere piuttosto ballerina. Il club capitolino ha appena annunciato la separazione consensuale con il Direttore Sportivo, Frederic Massara.

Il comunicato della Roma

"La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale."

Le parole di Massara

Anche l'ormai ex DS ha voluto salutare la società capitolina: "Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi."

Dopo Ranieri, anche Massara lascia il club al termine della stagione. Sarà un'estate calda in quel di Roma, in tutti i sensi. La fiducia a Gasperini, da parte della società, è totale, e adesso cominceranno i cast per trovare i sostituti. Il favorito a sostituire Massara dovrebbe essere D'Amico, in uscita dall'Atalanta.

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