La nuova Roma, pronta a disputare la Champions League, è alla ricerca di un colpo da novanta per l'attacco. Dopo aver riscattato Malen, volto copertina dei giallorossi nel girone di ritorno, Gasperini avrebbe individuato in Mason Greenwood il nome ideale per l'attacco della Roma. I capitolini sono pronti a intavolare una trattativa, ma il Marsiglia vuole massimizzare dalla sua cessione.

Il Marsiglia deve vendere

Se da una parte la Roma è in estasi per la Champions, dalle parti di Marsiglia il clima è più tempestoso. L'uscita ai gironi di Champions ha messo la parola fine all'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina francese. Da lì si è innescato un effetto domino che ha mantenuto il Marsiglia su un'onda incontrollabile e pericolosa, e alla fine della stagione la classifica in Ligue 1 recita quinto posto, e quindi Europa League. Per questo motivo, il club francese deve vendere per sistemare i propri bilanci, e i nomi più avvezzi a lasciare la Francia sono tanti, tra questi figura Greenwood. L'inglese è stato acquistato due anni fa, dal Manchester United, per 26 milioni di euro, ma adesso è valutato circa 50. Inoltre, i Red Devils, posseggono il 40% sulla futura rivendita, e il Marsiglia per l'inglese ascolta offerte superiori ai cinquanta milioni di euro. Il rapporto tra i club è ottimo, come certificato dall'affare Robinio Vaz, e questo può facilitare l'operazione. Gasperini spinge per Greenwood, e la Roma potrebbe cedere Soulé, richiesto in Premier, per arrivare all'inglese.

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