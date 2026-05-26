Lavori in corso a Roma, sponda giallorossa, per affrontare al meglio la Champions League dell'anno prossimo. Dopo la possibile chiusura per Tony D'Amico, ds dell'Atalanta, oggi sono arrivate due ufficialità importantissime per l'anno prossimo.

RISCATTATO MALEN

La notizia più altisonante riguarda Donyell Malen, che è stato ufficialmente riscattato dopo 15 gol e 3 assist in 20 partite: "L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Complimenti, Donyell!".

RINNOVA ANCHE HERMOSO

Dopo una stagione poco positiva, quest'anno Hermoso è tornato ai suoi livelli garantendo copertura e pulizia in fase di costruzione. Proprio per questo, il suo contratto è stato rinnovato: "L’AS Roma comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. Congratulazioni, Mario!"