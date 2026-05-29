La Roma inizia a disegnare il proprio futuro e una delle priorità della dirigenza riguarda le corsie laterali. È lì che il club vuole intervenire con maggiore decisione, cercando di aumentare qualità, alternative e profondità di rosa in un reparto che, nel corso della stagione, ha spesso richiesto maggiore continuità e soluzioni diverse.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il nome che continua a stuzzicare la fantasia della dirigenza è quello di Mason Greenwood. L’esterno offensivo inglese viene considerato un profilo capace di cambiare il volto del reparto grazie alle sue qualità tecniche, alla velocità e alla capacità di creare superiorità numerica. Un giocatore che potrebbe aggiungere imprevedibilità e peso offensivo, caratteristiche che alla Roma interessano particolarmente in vista della prossima stagione. Più che una trattativa vera e propria, però, al momento si tratta di un’idea ambiziosa, di quelle che si tengono vive monitorando sviluppi e possibilità. Portare Greenwood nella capitale non sarebbe semplice: tra concorrenza internazionale, costi elevati e dinamiche di mercato, la strada resta in salita. Ma il fatto che il suo nome continui a gravitare attorno all’ambiente giallorosso racconta di una società intenzionata a valutare profili in grado di fare la differenza.

Sul fronte interno, invece, arrivano segnali di stabilità. Zeki Celik va infatti verso il rinnovo di contratto, una mossa che conferma la fiducia del club nell’esterno turco. Pur tra prestazioni alterne, il giocatore ha sempre garantito disponibilità, duttilità e spirito di sacrificio, qualità apprezzate sia dalla società sia dallo staff tecnico.

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