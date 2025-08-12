Calciomercato Palermo, rebus tra i pali: Osti lavora al colpo Gollini, Joronen…

COLPO GOLLINI - La pista Gollini è assolutamente concreta. In fondo alle gerarchie tecniche di Gasperini, con Vasquez e Zelezny dietro il titolarissimo Svilar, il classe 1995 è alla ricerca di un'avventura professionale stimolante e di livello che possa restituirgli continuità di impiego e centralità nel progetto tecnico. Background e statura tecnica di rimarchevole lignaggio, il ragazzo vanta un curriculum prestigioso e variegato. Quasi centoquaranta presenze in A, le maglie di Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa, le esperienze formative in Championship e Premier League con Aston Villa e Tottenham, l'approdo alla Roma. L'apice della sua parabola fin qui con il club orobico, con la conquista del terzo posto in Serie A, la finale di Coppa Italia da titolare, l'esordio in Champions League nel settembre del 2019. Un'ascesa bruscamente frenata dalla lesione al crociato del 2020 e da qualche scelta focale, non proprio ispirata a livello carrieristico, che gli ha portato in dote uno scarso minutaggio nelle ultime stagioni. Primi contatti, interlocutori ed esplorativi, con la Roma e l'entourage del calciatore piuttosto positivi. Trattativa allo stadio embrionale ma pista percorribile, con il ragazzo allettato dall'appeal di una piazza di grande blasone e tradizione calcistica come Palermo, al netto della categoria, e dal progetto ambizioso e di ampio respiro targato CFG in prospettiva. Si ragiona su un'ipotesi di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A, con il club giallorosso che potrebbe compartecipare all'ingaggio del portiere per la stagione che si appresta ad iniziare. C'è da trovare la quadra in termini economici e contrattuali, ma le parti sono al lavoro per verificare se sussistano le condizioni per trovare il punto di convergenza ed imbastire l'operazione. Profilo top in termini di statura tecnica, elasticità e reattività nella copertura della porta, senso della posizione e capacità di lettura delle situazioni di gioco. Personalità, esperienza, voglia di rilancio. Spessore complessivo di categoria superiore, già nel giro della Nazionale azzurra, tra Under 21 e selezione maggiore, Gollini costituirebbe un vero top player in serie cadetta, nonostante le ultimi stagioni ai margini del rettangolo verde impongano una certa cautela. Oggetto di monitoraggio in queste ore anche numerosi profili potenzialmente spendibili sul mercato internazionale. Palermo che accelera, ma vuole compiere una scelta oculata e funzionale senza frasi tradire dalla frenesia, al fine di regalare ad Inzaghi un profilo conforme alle dichiarate ambizioni di vertice del club rosanero.