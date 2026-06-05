Il tecnico della Roma mette in chiaro la situazione legata al difensore dopo le voci degli ultimi giorni
VIDEO Gasperini mette in chiaro: "Mancini non parte, l'ho detto anche a lui"
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