Tempo di nuovi volti e cambiamenti - più o meno grandi - per le prime della classe in Serie A. Anche la Roma, nonostante il grande filotto di fine campionato che ha portato al terzo posto, vedrà qualche cambiamento dirigenziale.

TONY D'AMICO E GASPERINI DI NUOVO INSIEME?

Nello specifico, si avvicina a enormi passi l'arrivo di Tony D'Amico. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il ds dovrebbe lasciare bergamo dopo quattro anni, viste le notizie dell'imminente arrivo di Giuntoli in dirigenza.

E chi potrebbe approfittarne è proprio la Roma, che potrebbe chiudere entro il weekend. Il direttore sportivo ritroverebbe Gasperini con cui ha lavorato all'Atalanta fino allo scorso anno.