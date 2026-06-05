Rischia di arenarsi la pista che porterebbe Mason Greenwood alla Roma. Il giocatore inglese, molto apprezzato da Gasperini, avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce, che sta cercando di trattare con il Marsiglia sulle cifre del trasferimento. La Roma rimane vigile, ma al momento il giocatore sembra propenso ad approdare in Turchia.

Le parole del "presidente"

A Istanbul è tempo di elezioni, e tra i candidati alla presidenza del club c'è Hakan Safi, che ha già annunciato di voler affidare la direzione dell'area tecnica a Paolo Maldini, suo caro amico. La conferma dell'interesse del Fener per Greenwood è pregressa, ma l'inglese è un pupillo di Safi, e il candidato presidente ha sganciato la bomba: "Abbiamo raggiunto un accordo con Mason Greenwood per un contratto fino al giugno 2030.". A riportarlo è Fabrizio Romano, nei suoi canali social.

Roma beffata?

Come detto prima, Greenwood è uno dei nomi fatti da Gian Piero Gasperini in persona per la campagna acquisti dei giallorossi, proiettati verso la Champions League. La Roma è in ottimi rapporti con il Marsiglia, e l'asse di mercato tra i due club è piuttosto caldo, specialmente dopo l'ultima trattativa che ha portato Robinio Vaz nella capitale. Il club francese ha bisogno di far cassa per questioni di bilancio, ma Greenwood è il fiore all'occhiello della squadra. Servono almeno 50 milioni per sbloccare la trattativa, e al momento le uniche offerte che sembrano giunte in Francia sono quelle del Fenerbahce, che questo fine settimana conoscerà il nome del futuro presidente.

Le probabilità di vedere Greenwood con la maglia del Fenerbahce sono alte, ma tutto può cambiare nel caso in cui Safi dovesse perdere le elezioni. La Roma resta vigile e spera di riuscire a convincere il Marsiglia nelle prossime settimane. Chissà se Aziz Yıldırım, l'altro candidato alle elezioni presidenziali del club, non abbia il sostegno da parte dei giallorossi...

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