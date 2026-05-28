Continuano le rivoluzioni nel massimo campionato italiano. Dopo un'annata molto particolare, che visto una zona europa inedita, sono in atto degli stravolgimenti in virtù degli obiettivi non raggiunti. Tra queste, il Milan è in primissima fila. Proprio i rossoneri stanno vivendo un vero e proprio stravolgimento tecnico dopo il mancato raggiungimento della Champions League.

CAPITOLO ALLENATORE

La primissima scelta dei diavoli è stata, come noto, Iraola, che ha appena salutato il Bournemouth al sesto posto. Il tecnico basco, però, sta tentennando e potrebbe preferire le sirene dalla Premier League - Crystal Palace su tutte. Quindi, altri nomi hanno iniziato a girare, tra Xavi e il possibile ritorno in sella di Thiago Motta, ma al momento non sembra esserci nulla di concreto.

CAPITOLO DIRIGENZIALE

Partendo dal possibile arrivo di Ragnick in dirigenza, confermato negli scorsi giorni ma non ancora ufficiale, c'è un nome che si sta facendo strada per il ruolo di DS: Tiago Pinto. L'ex dirigente della Roma, ora al Bournemouth, è uno dei nomi più apprezzati dalla società rossonera per prendere il posto di Igli Tare - secondo quanto rivelato dal Corriere Dello Sport. La scelta del suo nome, considerata la vicinanza con Iraola, non sembra casuale, ma una mossa per ricostruire una coppia d'oro che ha fatto le fortune della squadra di inglese.

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