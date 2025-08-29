Ex Palermo, Valente può tornare in Sicilia: interesse del Siracusa per l’esterno

Il Siracusa è tornato tra i professionisti dopo anni e non vuole farsi trovare impreparato per il complicato campionato di Serie C. Uno dei profili che sembra interessare alla dirigenza siciliana, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è quello di Nicola Valente. L'ala è in uscita dal Padova, dove si è trasferito nel 2024 dal Palermo: i tifosi rosanero conoscono bene il giocatore, avendo giocato ben 4 anni nel capoluogo siciliano, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Per il classe 1991 sarebbe anche un ritorno nel Siracusa, club in cui ha militato nella stagione 2016/17 segnando 6 gol e servendo 8 assist.