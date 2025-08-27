Palermo, Joronen: “Ho chiesto al ct di non essere convocato, devo lavorare il doppio per arrivare in forma”

Il nuovo portiere dei rosanero si è presentato in conferenza stampa

⚽️ 27 agosto - 16:11

Jesse Joronen si è presentato in conferenza stampa:

A settembre ci sono due partite importanti con la tua nazionale, ma non sei nei convocati. Palermo può aiutarti a ritrovare spazio?

"Ho parlato domenica con il ct della nazionale e ho chiesto di restare fuori da questa convocazione. Ho saltato tutto il ritiro estivo, quindi adesso tocca a me lavorare il doppio per arrivare in forma e aiutare il Palermo".

Ritorni in Serie B dopo la stagione 2023/24, quando hai ottenuto la promozione con il Venezia collezionando 13 clean sheet. Pensi di poterti ripetere con il Palermo?

"Cerco di dare sempre il massimo per la squadra e pensare una partita alla volta. È stato così in passato e continuerà ad esserlo anche adesso".

Quali sono i segreti che deve avere un gruppo per puntare in alto in Serie B?

"Sabato contro la Reggiana c’erano 32.000 persone allo stadio: è stata un’emozione enorme. Giocare davanti a così tanti tifosi che ti trasmettono energia è un orgoglio.

Per arrivare in alto bisogna stare sempre sul pezzo, affrontare una gara per volta, restare mentalmente disciplinati, mantenere alto il livello negli allenamenti e aiutarsi nei momenti difficili. Queste sono le chiavi per fare una grande stagione".

Questa sana competizione interna può aiutarvi a crescere? Cosa puoi dare allo spogliatoio e al Palermo?

"È molto semplice: ognuno deve dare il massimo. È una cosa positiva per la squadra e tocca a tutti lavorare al meglio per raggiungere i nostri obiettivi".