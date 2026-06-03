Si è conclusa da poco la brutta stagione del Pescara, culminata con la retrocessione all'ultima giornata. Gli abruzzesi hanno vissuto una stagione di alti ed enormi bassi, passando dalla concreta possibilità di salvezza grazie a un ottimo mercato di gennaio all'ultimo posto finale. Chi ha aiutato, però, a tenere aperta la questione salvezza fino all'ultimo è Lorenzo Insigne, tornato in una delle operazioni più romantiche degli ultimi anni.

IL FUTURO DI INSIGNE

Il matrimonio tra Insigne e Pescara non è però finito nel migliore dei modi: dopo il rigore conquistato dai delfini nella penultima gara del campionato, contro il Padova, l'ex Napoli non ha calciato dagli undici metri. Il rigore poi verrà sbagliato da Russo e i veneti segneranno la rete dell'1-0 allo scadere. Questa è stata la miccia che ha fatto accendere gli animi, portando a una spaccatura tra i tifosi e il calciatore. Comunque, la società abruzzese ha avviato i contatti per rinnovare il suo contratto, in scadenza tra un mese - come raccontato da Gianluca Di Marzio. L'attaccante potrebbe valutare nuove proposte dalla Serie B, rappresentando un'occasione a zero molto ghiotta. D'altronde, lo score del 34enne parla chiaro: in 13 gare, 5 reti e 3 assist, con la media di un gol ogni 190 minuti. Numeri di chi può ancora fare la differenza con la sua classe.

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