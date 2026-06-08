Non è ancora chiaro se il Trapani la prossima stagione militerà in Serie D o in Serie C. La penalizzazione di undici punti potrebbe infatti essere revocata: la Corte d'Appello si pronuncerà nelle prossime ore e, in caso di accoglimento del ricorso, la formazione granata potrebbe disputare il prossimo campionato di terza serie.

Resta però aperto anche il capitolo relativo all'iscrizione in Serie D. Per completare l'iter, il Trapani deve ottenere la dichiarazione di disponibilità dello stadio Provinciale, documento che può essere rilasciato dall'ente proprietario soltanto in presenza di un titolo che regoli l'utilizzo dell'impianto. Attualmente il club non dispone di una convenzione per la gestione dello stadio fino a giugno 2027 e dipende quindi dal Libero Consorzio per la disponibilità dell'impianto. Un passaggio fondamentale, considerando che tale dichiarazione non può essere revocata nel corso della stagione.

A rassicurare l'ambiente è intervenuto il presidente Valerio Antonini, che ha escluso rischi di esclusione dai campionati.

"Il Trapani Calcio non rischia alcuna esclusione dal Campionato deve semmai riavere 11 punti di penalizzazione indietro, cosa che succederà nelle prossime settimane".

Inoltre, oggi, attraverso i propri canali social, è tornato a parlare della costruzione della squadra in vista della prossima stagione.

"Stiamo per concludere gli elementi che comporranno la squadra. Che sia C o che sia D: in caso di D sarà costruita per battere il record di 94 punti. In caso di C per fare un campionato per arrivare nei playoff".

Parole di grande stima anche nei confronti del direttore sportivo Luigi Volume:

"Finalmente sto lavorando con un direttore preparato e serio che mette al primo posto gli interessi".

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