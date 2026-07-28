VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il caos caratterizzato dalle dimissioni di Leonardo e Maldini e dalla decisione di non affidare la panchina più a Pirlo - nonostante la trattativa fosse già alle battute finali - sembrerebbe essersi risolto con la nomina dei nuovi profili:

Il nuovo direttore tecnico della nazionale sarà Claudio Ranieri, come confermato da Malagò in conferenza stampa: "Per completare il progetto avevo bisogno di una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico e che assumesse anche il ruolo di presidente del Club Italia e direttore tecnico della FIGC. Questa persona è Claudio Ranieri". L'ex calciatore del Palermo, entra di nuovo in corsa dopo l'esperienza da dirigente alla Roma.

Il commissario tecnico, invece, sarà Roberto Mancini, che torna alla guida della nazionale dopo tre anni. Anche lui è stato confermato dal presidente della FIGC in conferenza: "Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni".