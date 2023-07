Palermo, in Sicilia per tornare a splendere: Mancuso nuova arma offensiva di Corini

Classe 1992 e arrivato in prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto dal Monza, Mancuso ha disputato l'intera scorsa stagione tra le fila del Como. Trentadue presenze in maglia lariana condite da sei gol. Forse pochi, viene da pensarlo, ma comunque il secondo miglior marcatore della squadra dopo Cerri (rigorista) con nove centri all'attivo. Ripercorrendo la carriera del classe 1992 a ritroso, si può notare come la stagione a Como sia quasi un unicum a livello realizzativo.

Nel 2016/17 Mancuso veste la maglia della Sambenedettese, in Lega Pro, dopo una stagione vissuta in buona parte in panchina in Serie B con il Cittadella. L'annata in terra abruzzese lo consacra capocannoniere del girone B, purtroppo però la compagine rossoblu non riuscirà ad andare oltre il primo turno dei playoff. Ma la stagione di Mancuso non passa inosservata, anzi, desta l'attenzione di Zdenek Zeman. Il boemo, tecnico del Pescara, lo prendere con se per affrontare la cadetteria. Due stagioni in maglia biancoazzurra, la seconda è quella della consacrazione in B. Dopo i nove gol al primo anno, nella stagione 2018/19 sono diciannove i sigilli, il Pescara si attesta al quarto posto ma perde la semifinale playoff verso la Serie A.

Poi il cambio maglia, per puntare ancora più alto. L'emergente Empoli da anni tenta l'aggancio alla massima serie, una nuova occasione per dimostrare il proprio valore per Mancuso. Tredici reti nel 2019/20, ma anche qui il sogno Serie A si ferma ai playoff. Guadagna la riconferma in azzurro, pochi dubbi per il patron Corsi. Come già accaduto a Pescara, dopo un anno di "consolidamento", la seconda stagione in Toscana è quella del boom. Venti centri nel 2020/21, recordman di presenze (37) e di reti, l'Empoli vince il campionato di Serie B e guadagna l'accesso all'Olimpo del calcio italiano. Lì però è difficile, districarsi e battagliare per un posto da titolare in A non è facile, specie all'esordio. Dopo sei mesi torna in B, in prestito a un'altra squadra emergente, il Monza. Anche con i brianzoli ottiene la promozione in massima serie, senza però recitare un ruolo da protagonista.

Serie A guadagnata sul campo, ma ancora una volta strappatagli dalla dura legge delle gerarchie. Ed eccoci al prestito al Como nel 2022/23, annata da cui abbiamo iniziato a riavvolgere il nastro. A giugno 2023 l'interesse del Palermo targato City Football Group, l'occasione per Mancuso per tornare ai fasti di Empoli. La decisione è facile, il centravanti milanese approda quindi al club siciliano: "Piazza come Palermo? Era quello che desideravo, mi mancava una città così. Sono contento sia arrivata questa occasione, sentivo di volermi confrontare con una città così calda come Palermo." Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione, pronto per vivere una stagione al meglio delle sue possibilità e con un partner da dieci in pagella come Matteo Brunori.