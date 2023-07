Ritiro Palermo, il report: indagini strumentali per Di Mariano. I dettagli

Tegola per mister Corini. Due giorni prima Di Mariano si era fermato precauzionalmente e le indagini strumentali hanno evidenziato ciò che segue.

Sesto giorno del Palermo in quel di Ronzone. La squadra e lo staff del club di Viale del Fante sono arrivati in Trentino-Alto Adige la scorsa domenica mattina e vi rimarranno sino al 4 agosto. Questo sabato 15 luglio alle ore 17:00 è in programma un test amichevole contro la Rappresentativa Bassa Anaunia. Questo il report dell'allenamento odierno condotto dal tecnico Eugenio Corini: