FOTO Sampdoria, gli ex Palermo Verre e La Gumina insieme nel ritiro blucerchiato

Le compagini di Serie B hanno già iniziato a preparare la prossima stagione, che prenderà via il 18-19 agosto. La Sampdoria, retrocessa dalla Serie A , ha cominciato ieri 13 luglio il ritiro in quel di Livigno.

Immortalati in una stories su Instagram i due ex Palermo, Valerio Verre e Antonino La Gumina. Il primo, che ha vestito lo scorso semestre la maglia rosanero, è ancora incerto sulla permanenza in blucerchiato, così come anche lo stesso La Gumina. Che sia un indizio di mercato?