Palermo, Brunori 2.0: bomber di manovra e garra da leader. Gol e assist per la A

Il Palermo di Eugenio Corini si è rinforzato in maniera significativa in questa campagna estiva con Matteo Brunori che è rimasto leader indiscusso dei rosanero e che sarà fondamentale nella rincorsa verso la Serie A

Di Riccardo Di Falco

Braccia alte ed esultanza sotto il muro rosanero che ha invaso Modena. È questa la reazione di Matteo Brunori al 92' minuto dopo che Leonardo Mancuso con un diagonale basso chiude la pratica e regala la terza vittoria consecutiva al Palermo proiettando la squadra di Corini al secondo posto solitario in classifica.

Altra prestazione di grande sostanza per il bomber rosanero che, seppur senza trovare la rete, fornisce una prova di grande spessore sotto il profilo del sacrificio e dell'abnegazione, dimostrando una volta di più quanto tenga a questa maglia e quanto abbia voglia d'incidere. Pronto a gettare il cuore oltre l'ostacolo per aiutare il compagno, con uno splendido assist, a realizzare la rete decisiva per regalare un successo alla propria squadra.

Il livello della rosa si è notevolmente alzato con gli innesti mirati del direttore sportivo Leandro Rinaudo che hanno consegnato al tecnico Corini un organico ampio, con giocatori di qualità che possono ruotare in relazione a contingenze tattiche e tipologia di avversario. Calciatori che interpretano il ruolo in modo diverso, in ragione di peculiarità e predisposizione tattica di ognuno.

Il tecnico di Bagnolo Mella in questo primo scorcio di stagione si è permesso il lusso di far ruotare quasi tutta la rosa, dando la possibilità a gran parte degli elementi a disposizione di mettersi in mostra e dando prova una volta di più di quanto sia lunga e pregiata la coperta rosanero. Nonostante un intenso e proficuo turnover , Corini non si è mai privato di Brunori, che è sempre partito dall'inizio senza mai risparmiarsi, anteponendo le esigenze collettive a quelle personali. Le prime uscite laboriose ma non sempre lucidissime in sede di finalizzazione, con polveri bagnate e il gol che non arrivava, non hanno mai messo in dubbio la sua titolarità, con il duo Soleri-Mancuso che entrando dalla panchina ha sempre dimostrato di poter incidere.

Fisicità, tecnica sopraffina ed intelligenza calcistica permettono al bomber italobrasiliano di venire incontro, legare ilò gioco e schiudere varchi, stanando i centrali della retroguardia avversaria, giocare di sponda, imbucare e far salire i compagni, ma anche di attaccare la profondità quando lo sviluppo della trama offensiva lo consente. La scorso campionato con 17 gol e 4 assist è stato il trascinatore indiscusso, nella stagione che doveva confermarlo ad alti livelli dopo le grandi cose fatte intravedere nella magica cavalcata che aveva portato il Palermo a trionfare nei playoff di Serie C.

Il proficuo lavoro svolto in sede di preparazione estiva ha dato modo a Corini di instillare nel gruppo, con scrupolo ed in profondità, le proprie idee. La batteria offensiva dei rosanero è stata pesantemente rinnovata e rinforzata, con i nuovi innesti che fin da subito hanno mostrato una buona intesa con Brunori. Il tecnico ha curato con particolare attenzione ruolo e sviluppo del gioco sulle corsie, stimolando e monitorando caratteristiche e rendimento degli esterni offensivi in organico. Di Francesco e Insigne si sono ben integrati e fin da subito hanno mostrato un buon feeling con il numero 9.

La tripletta contro il Venezia ha ridato linfa al capitano rosanero, che in avvio di stagione aveva sofferto e non poco l'astinenza realizzativa. Il supporto del tecnico non è mai mancato e nel momento del bisogno, in una partita che richiedeva quel quid in più il classe '94 ha ripagato la fiducia datagli regalando una vittoria di spessore contro una diretta concorrente.

Raggiungere la Serie A è un obiettivo che la società rosanero ha palesato a più riprese nel corso della preparazione estiva. La caratura del mercato e questo primo scorcio di stagione fanno ben sperare, ma sarà fondamentale mantenere i piedi per terra e "godersi il percorso" come più volte sottolineato da Eugenio Corini.

La strada è ancora lunga, il percorso è ancora tortuoso e irto d' insidie, ma la predisposizione della squadra al sacrificio, la voglia di mettersi in gioco e la volontà di riscattarsi dopo una stagione di consolidamento saranno tutti elementi fondanti per un ipotetico successo.

L'apporto di Matteo Brunori sarà imprescindibile, il peso specifico all'interno dello spogliatoio e la leadership saranno componenti centrali nella ricetta per il successo. I gol e i record personali come più volte da lui affermato passano in secondo piano, il sogno Serie A è l'aspirazione più grande e il capitano farà di tutto per raggiungerla.

