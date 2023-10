Palermo, punte in gol solo fuori casa. Il “Barbera” aspetta Brunori, Mancuso e Soleri

Nessuno degli attaccanti a disposizione di mister Eugenio Corini si può considerare afflitto da una "crisi realizzativa", dal momento che la mini astinenza di Matteo Brunori si è brillantemente conclusa nella gara di Venezia in cui il capitano delle "aquile" ha messo a segno una tripletta perfetta . Edoardo Soleri ha invece realizzato il primo gol ufficiale di questa stagione del Palermo , siglando il gol del pareggio a Cagliari in Coppa Italia poco prima del contro-sorpasso in extremis targato Di Pardo. L'attaccante scuola Roma si è poi ripetuto nella sfida al "Mapei Stadium" siglando la rete dell'1-3 nella terza giornata di Serie B contro la Reggiana. Infine, dopo un inizio un po' sordina, complici anche i postumi di un problema alla caviglia, Leonardo Mancuso si sta ritagliando un ruolo importante in questo Palermo, con due reti pesanti già all'attivo realizzate ad Ascoli e Modena.

C'è al momento un curioso denominatore comune nel percorso dei tre attaccanti rosanero. Si tratta esclusivamente di gol messi a segno lontani dal "Renzo Barbera". E' pur vero che attualmente sono solo tre le partite ufficiali che i rosa hanno disputato tra le mura amiche in questa stagione: la prima è stata comunque un successo con il 3-0 inflitto alla Feralpisalò in cui hanno brillato in fase realizzativa gli attaccanti esterni, Roberto Insigne e di Federico Di Francesco, con in mezzo la rete del centrocampista Leo Stulac. Zero gol al referto, invece, nell'unica sconfitta momentaneamente patita in B contro il Cosenza, mentre in seguito sono arrivati due gol da parte di due difensori nel successivo match casalingo contro il SudTirol, deciso dalle firme di Pietro Ceccaroni e di Giuseppe Aurelio.