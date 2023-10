Palermo, double Henderson e Mancuso: assistman col Sudtirol, entrambi in gol a Modena

Dopo alcune gare necessarie per integrarsi al meglio in una nuova realtà, Henderson e Mancuso si stanno ritagliando un ruolo importante nel Palermo. guidato da Eugenio Corini

Mediagol ⚽️

di Davide Raja

Il Palermo si coccola e si gode le brillanti performance nelle ultime uscite di due calciatori arrivati dalla scorsa sessione di calciomercato estiva. Dopo alcune gare di rodaggio necessarie e fisiologiche per integrarsi al meglio nel credo tattico di mister Eugenio Corini, il duo composto da Liam Henderson e Leonardo Mancuso è ormai collaudato e pronto per giocarsi un ruolo da protagonista in questa cavalcata dei rosa verso il vertice della Serie B.

Non sono stati pochi gli innesti in rosa rispetto a quella della scorsa annata, doverosi per aumentare livello qualitativo della gamma di opzioni in seno all'organico a disposizione di Corini. L'obiettivo è radicalmente cambiato rispetto al precedente che si limitava al sereno consolidamento della categoria. Integrarsi così rapidamente non è un dettaglio di poco conto ed i numeri dei due giocatori rosanero presi in esame lo dimostrano.

Un assist a testa sia per Henderson sia per Mancuso nella sfida casalinga contro il SudTirol, favorendo la marcatura rispettivamente di Pietro Ceccaroni e di Giuseppe Aurelio. Entrambi più che decisivi nel successivo impegno a Modena, con lo scozzese che ha sbloccato il match con un sinistro al volo al culmine di una prestazione eccellente, mentre l'ex Como ha chiuso la gara con un destro rasoterra chirurgico nei minuti di recupero. Bonus su bonus, fantacalcisticamente parlando, che fanno sorridere anche i tifosi neutrali che hanno puntato sui due "palermitani" nel gioco proposto quest'anno dalla Lega Serie B.

La lista dei calciatori rosanero andati a segno aumenta giornata dopo giornata. Le carte in tavola cambiano spesso e questo è inevitabile dal momento che la rosa è composta da ventidue titolari e la sensazione è quella che le scelte di mister Corini si rivelino nella maggior parte dei casi adeguate al tipo di gara ed alle caratteristiche dell'avversario di turno. Numeri da record, compattezza, identità tattica e mentale, personalità e cifra tecnica di assoluto rilievo. La consapevolezza di potere gestire risorse ed energie con profitto e disinvolture, ruotando le pedine a propria disposizione in relazione alle contingenze tattiche ed allo stato di forma dei singoli. Tanti assi nelle maniche che scalpitano dalla panchina, pronti a diventare valori aggiunti e spostare gli equilibri del match in corso d'opera. Corini sta capitalizzando al meglio un plus che pochi altri tecnici in categoria possono permettersi ed il suo Palermo ha tutte le carte in regola per centrare la tanto attesa promozione in Serie A.

