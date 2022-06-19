di Leandro Ficarra MOMENTO DELICATO - Involuzione, smarrimento, frustrazione. Monza montagna troppo ardua da scalare. Gap palese e macroscopico tra brianzoli e rosanero. Emisferi lontani. Per cifra…
Editoriali
di Leandro Ficarra Niente sorpasso. Pizzico di fieno in cascina ad alimentare la dote. Must Inzaghi. Prezioso ed imprescindibile**.** Specie in giornate di scarsa vena, al cospetto di avversari di…
di Leandro Ficarra PUNTO PREZIOSO - Punto pesante. Edificato con abnegazione, carattere e resilienza. Rendiconto massimale nella fattispecie. Prestazione fornita e caratura dell'avversario inibiscono…
di Leandro Ficarra INZAGHISMO - Inzaghi style. Il Palermo bussa due volte al Druso. Squarci finlandesi, alba e tramonto del match. Bottino pieno, spartito esplicativo sul rettangolo verde. Prestazione…
di Leandro Ficarra MERCATOAI RAGGI X - Archiviata la sessione estiva di calciomercato. Dado, quasi, tratto in casa Palermo. Piccola appendice per il club targato CFG. Un paio di innesti, numericamente…
di Leandro Ficarra ESORDIO OK - Coeso, intenso, adrenalinico. Autorevole e volitivo, a tratti arrembante. Il primo Palermo di Inzaghi stacca bene ai blocchi di partenza della Serie B 2025-2026.
di Leandro Ficarra PARTITA DOPPIA - Pochi giorni e sarà campionato. Manches cruciali su binari paralleli. per il Palermo targato CFG. Doppio turno casalingo, assist del calendario, per conferire…
di Leandro Ficarra SCATTO PLAYOFF - Voce grossa e spallata dirimente al Catanzaro nell'incrocio playoff del Ceravolo. Vittoria meritata e pesantissima del Palermo di Dionisi. Scatto al sesto posto,…
di Leandro Ficarra PROLOGO DIVIENE SENSO - Prologo di Palermo-Sassuolo che diviene senso ed impellenza. Cordoglio e sgomento in un mite pomeriggio di primavera. Riflessione solenne e profonda.
di Leandro Ficarra Palermo tosto, gagliardo, propositivo. Intenso e coraggioso. Audace e volitivo. Piacevolmente riconoscibile, con inediti pregi e cronici difetti, per identità tattica e trame di…
di Leandro Ficarra ORIZZONTE PLAYOFF - Successo di misura. Comunque meritato. Intriso di significato, foriero di molteplici indicazioni. Il Palermo regola il barcollante Brescia al Barbera. Griffe dal…
di Leandro Ficarra RICOMINCIAMO - Da separato in casa ad amatissimo figliol prodigo. Il legame umano e professionale tra Matteo Brunori ed il Palermo si rinsalda, nutrendosi di nuova e provvidenziale…
di Leandro Ficarra DICOTOMIA -Adesso o mai più. Gennaio e la finestra invernale di mercato da schiudere per intravedere un raggio di sole. Crocevia focale per il Palermo targato CFG. Ultima chiamata…
di Leandro Ficarra Scintilla salvifica. Almeno si spera. Urgeva un acuto, per squarciare le nubi, dense e minacciose, intrise di criticità, dubbi e controversie. Un rendimento marcatamente al di sotto…
di Leandro Ficarra Ennesima goccia di delusione e perplessità. Stilla che alimenta l'oceano di frustrazione ed incognite. Passettini incerti ed abbozzati a cadenzare una prima parte di stagione…
di Leandro Ficarra Tris calato sul tappeto verde del Druso per restare in scia con le proprie ambizioni. Pettina l'ego e lenisce il fastidio latente, con annesso imbarazzo, per il pokerissimo subito…
di Leandro Ficarra Coesione e sagacia. Abnegazione, testa e cuore. Buona sorte e giusta dose di cinismo. Specie quando l'attimo fuggente diviene sliding doors, riscrivendo la trama, avvincente ma…
di Leandro Ficarra Partita a scacchi tra due fini strateghi. Letture, mosse e accorgimenti contrapposti, interazioni e variazioni sul tema in corso d'opera. Dionisi ed Alvini hanno alimentato dalla…
di Leandro Ficarra Non proprio una storia d'amore. Ordinaria querelle di calcio e calciomercato. Grande e variegato circo in cui, incidenza e peso specifico di sentimenti e pulsioni emotive sono,…
di Leandro Ficarra Ciao Vladimiro. Non un commiato, ma una dolce e struggente carezza. Omaggio ed abbraccio fraterno. Moto emotivo puro e tracimante, che sorge e straripa dai rivoli del cuore, fino a…
Palermo, Stulac sale in cattedra: fosforo, geometrie e magie balistiche per Corini
Di Riccardo Di Falco Minuto 104', partita intensa, giocata a ritmi alti, che vede però il Palermo in svantaggio per 1-2 contro un indomito Spezia. Match seguito con viscerale passione e trepidazione…
Di Riccardo Di Falco Braccia alte ed esultanza sotto il muro rosanero che ha invaso Modena. È questa la reazione di Matteo Brunori al 92' minuto dopo che Leonardo Mancuso con un diagonale basso chiude…
di Anthony Massaro Lacrime, cuori pulsanti e attimi indelebili nelle menti dei protagonisti. E' giunto il momento dei saluti per Lecce, il Lecce e Di Francesco, dopo la miracolosa salvezza dello…
Julian Kristoffersen è un centravanti di proprietà della Salernitana che interessa particolarmente all'Alessandria, squadra militante in Serie C. L'ex giocatore di Djungarden e Jeonnam Dragons nella…
[Format a cura di Anthony Massaro] La Serie C 2023-2024 si appresta ad essere un campionato infuocato! Il ritorno del Catania tra i professionisti, il desiderio di riscatto di Crotone, Foggia e…
di Leandro Ficarra MODELLO CITY FOOTBALL GROUP - Basi granitiche da edificare, obiettivi da centrare, ambizione da nutrire e coltivare. Il tutto rigorosamente nell'ambito di un progetto…
Il Palermo poteva vincere o perdere, qualificarsi o meno ai playoff. La chiave di lettura complessiva della stagione non potrà mai essere dettata esclusivamente dall'ottavo o dal nono posto raggiunto…
di Leandro Ficarra Acume strategico e raziocinio, perseveranza e visione. Sessione di mercato lineare e brillante. Lucidità, autorevolezza, lungimiranza. Palermo che centra la quasi totalità degli…
Palermo, riscatto guadagnato sul campo: Soleri, molto più che un bomber di scorta
Di Nicolò Cilluffo Scorrono lentamente gli ultimi minuti di Palermo-Padova. La finale dei playoff di Serie C vede avanti i rosanero che si apprestano a dare il via alla festa promozione davanti ai…