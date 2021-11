Palermo, muro invalicabile: un solo gol subito in 6 gare da Buttaro-Marconi-Perrotta

Il terzetto difensivo coniato da Giacomo Filippi nelle ultime giornate di campionato sta trovando sinergia ed equilibrio: Alessio Buttaro, Ivan Marconi e Marco Perrotta hanno subito un solo gol in sei match disputati l'uno affianco dell'altro

Mediagol (nic) ⚽️

A cura di Nicolò Cilluffo

Lavorare in modo assiduo e costante sui propri errori. Trovare stimoli e motivazioni per riscattare alcune prove costellate da topiche lampanti sul piano tecnico e psicologico. Farsi carico di un reparto che palesava evidenti difficoltà nel trovare il giusto equilibrio. Indossare la fascia di capitano con merito, orgoglio e consapevolezza. "Capitano? Esserlo qui ha un peso diverso, è stato un onore e ho cercato di dare il mio supporto ai compagni", si era espresso così in mixed zone il leader del terzetto difensivo rosanero, Ivan Marconi, a margine della vittoria conquistata dal Palermo di Giacomo Filippi nel match contro il Potenza di Bruno Trocini.

L'ex difensore del Monza è sbarcato in Sicilia all'inizio della scorsa stagione agonistica, collezionando - complessivamente - quaranta presenze con la maglia rosanero tra campionato, Coppa Italia e play-off validi per compiere il salto di categoria dalla C alla Serie B. Apparizioni condite da un gol, siglato in occasione del fight contro il Monopoli su un colpo di testa, a seguito di un assist di Andrea Silipo nella sfida vinta per tre a zero dal Palermo nello scorso torneo. Personalità, carisma ed esperienza messe a servizio della causa siciliana.

Con Ivan Marconi in campo il Palermo ha subito soltanto tre dei complessivi undici gol incassati da Alberto Pelagotti nella prima parte di campionato. Un paio di disattenzioni sono costate care alla franchigia siciliana che sembra, adesso, aver trovato una certa solidità difensiva con il terzetto composto proprio dal classe 1989, da Marco Perrotta e Alessio Buttaro. Terna feroce e aggressiva, ordinata e disciplinata. Sbavature ridotte al minimo e soglia della concentrazione tenuta alta per novanta ed oltre minuti. Quando Giacomo Filippi ha schierato i tre l'uno affianco all'altro, la franchigia palermitana ha subito un mero gol in sei match disputati. L'unica rete inflitta al noto pacchetto è stata siglata da Damiano Cancellieri in occasione del pareggio maturato sul campo del Monterosi Tuscia, nella gara valevole per l'allora quinta giornata del Girone C di Serie C. Cinque clean sheet contro Catanzaro, Juve Stabia, Fidelis Andria, Potenza e Paganese.

La difesa a tre coniata da Giacomo Filippi sta dando i suoi frutti dopo un breve periodo di assestamento, complici i numerosi infortuni che sono accorsi ad alcuni preziosi tasselli dell'organico a disposizione dell'ex vice di Boscaglia. Da Andrea Accardi (che ha fatto il suo esordio in campionato proprio nella sfida contro la Paganese) allo stesso Marconi, fermo ai box in sei occasioni in cui il Palermo ha recuperato la palla in fondo al sacco per ben otto volte.

I numeri concernenti la fase difensiva dei rosanero attestano che la presenza di Ivan Marconi al centro della terzetto siciliano offre garanzie su un piano squisitamente tecnico-tattico. Le volte il cui il difensore cresciuto nel settore giovanile del Brescia è stato impiegato da laterale sinistro del terzetto non ha reso come di suo consueto. La sensazione è che la presenza di Marco Perrotta sul centro sinistra e quella di Alessio Buttaro sul centro destra diano fiducia allo stesso Marconi che è stato promosso leader dal coach originario di Partinico.

"Stiamo vivendo un momento positivo ma capiteranno momenti in cui le cose non gireranno al meglio, in quelle occasioni dovremo dimostrare di essere squadra", parole da capitano quelle spese dallo stesso calciatore in sede di conferenza stampa. Dichiarazioni che lasciano presagire la consapevolezza con cui il Palermo edizione 2021-2022 stia diventando squadra con la S maiuscola a suon di prestazioni di spessore che hanno permesso ai rosa di ridurre il significativo gap dalla capolista Bari.

Nella giornata di ieri, sabato 20 novembre, il team siciliano ha asfaltato con un sonoro tre a zero anche la Paganese grazie alle reti di Fella, Soleri e Brunori e può proiettarsi così alla prossima sfida contro il Picerno con entusiasmo, voglia di continuare a sognare in grande e con tre certezze in più.