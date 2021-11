Il ritorno di Accardi: “Fine di un incubo, ringrazio i tifosi per l’accoglienza”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore del Palermo al termine della sfida contro la Paganese

Tre a zero . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo ai danni della Paganese in occasione della partita valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C , ottenuta grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Fella nel primo tempo, da Edoardo Soleri e Matteo Brunori nella ripresa. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il difensore Andrea Accardi - tornato in campo dopo un lungo periodo di stop a causa di un problema al polpaccio - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Il mio rientro in campo? Non mi aspettavo questa accoglienza e non posso che ringraziare tutti i tifosi rosanero, loro sanno che ho un feeling speciale. Questa accoglienza è un motivo d'orgoglio e la porterò sempre con me. Questo periodo è stato davvero buio per me, non l'ho vissuta bene perché provavo a rientrare ma il polpaccio non rispondeva bene. Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto, in primis il dott. Matracia e Claudio Fici che mi ha anche accompagnato a Siviglia. Sono molto grato a loro e anche al presidente che si faceva sentire spesso, finalmente sono tornato e posso dire di aver superato questo incubo", le sue parole.