Monopoli-Palermo, bivio playoff: il filotto e quel sogno chiamato promozione

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Monopoli di Alberto Colombo nella gara valevole per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C. Passepartout per i playoff di categoria, gara dal significato profondo e tangibile

Mediagol ⚽️️

A cura di Nicolò Cilluffo

Insistere a spron battuto sulla strada maestra, coltivando legittime ambizioni di vertice e inseguendo l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. A tre giornate dal gong del Girone C di Serie C, il Palermo di Silvio Baldini ha ancora la ghiotta chance di agguantare il secondo posto alle spalle del Bari (già promosso aritmeticamente in Serie B), nonostante i diversi scivoloni che hanno caratterizzato fin qui il percorso dei rosanero. Attualmente la seconda casella del torneo è occupata in coabitazione da Catanzaro e Avellino a quota 62 punti. Seguono Monopoli e Palermo rispettivamente a 61 e 60 punti. Un rush finale intenso, vibrante e per certi versi enigmatico.

Sabato, alle ore 14:30, Brunori e compagni affronteranno in trasferta proprio la squadra di Alberto Colombo; un vero e proprio scontro diretto, una gara letteralmente dal valore intrinseco di sei punti. Poi il derby contro il Catania al "Renzo Barbera" ed il big match sul campo del Bari fresco di promozione in Serie B. Un calendario, di certo, non particolarmente favorevole per una squadra che ha comunque dimostrato di saper sciorinare prestazioni maiuscole contro le big del campionato e di incappare in passi falsi letali contro le "piccole" del Girone C di Serie C. Con le prime quattro in classifica, infatti, il Palermo non ha mai perso durante la corrente stagione agonistica, mentre è ancora fresca la ferita dei tre pareggi consecutivi ottenuti contro Fidelis Andria, Potenza e Paganese che non hanno permesso ai rosa di effettuare un balzo significativo verso i piani alti della graduatoria.

"Sono 18 anni che non alleno il Palermo, ma da diciotto anni a questa parte sono sempre sceso qui. Sono convinto che riuscirò a fare qualcosa di importante grazie anche alla mia simbiosi con la gente. La cosa più bella è stata che dopo 18 anni il destino si è ricordato che forse meritavo ancora un'opportunità", aveva dichiarato Silvio Baldini all'inizio della sua seconda avventura sulla panchina rosa. E adesso il tecnico ex Empoli e Carraresepuò viaggiare con la mente, non staccando i piedi dal terreno, ricordando quel destino per certi versi crudele che non gli permise di concludere la sua prima esperienza a Palermo con il salto di categoria in Serie A. Ma, soprattutto, della succulenta chance messa sul piatto, ancora una volta, da quel nefasto destino che non si è però scordato del conto in sospeso del coach originario di Massa con la città siciliana.

Nell'allenamento andato in scena allo Sport Village di Tommaso Natale, Baldini ha mischiato le carte insistendo comunque sul proprio marchio di fabbrica: il 4-2-3-1. Lavoro ad alta intensità, principi portati avanti e sorrisi: il mix perfetto per affrontare col piglio giusto una sfida delicata come quella di Monopoli. Il più concentrato è apparso Brunori che, nonostante i record già battuti, ha ancora fame di gol. Piccoli dettagli, ma significativi; come lo sguardo perennemente concentrato sul suo volto. Soleri è l'arma in più di questa squadra. Se un giocatore realizza dieci reti tutte subentrando a gara in corso, qualcosa vorrà pur dire. L'attaccante scuola Roma trascina il suo atteggiamento costruttivo e positivo dalla vita di tutti i giorni al terreno di gioco. Il sorriso scolpito sul volto, la voglia di prendersi carico della baracca rosa. Proprio Soleri, a Monopoli, potrebbe avere l'opportunità di partire dal primo minuto vista l'assenza di Floriano nell'allenamento di ieri a causa di una gastroenterite virale. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico, ma è chiaro che l'ex Padova scalpita per partire dal primo minuto. Anche se, in fondo, si sente utile lo stesso. Una postilla (se non di più) la merita anche Mario Alberto Santana che - impiegato da Baldini come jolly offensivo nella partitella di ieri - ha dimostrato di poter essere ancora in grado di fare la differenza con giocate d'alta scuola.

Il Palermo non vince tre partite consecutive in campionato dallo scorso novembre, quando l'allora compagine guidata da Giacomo Filppi riuscì a battere Fidelis Andria, Potenza e Paganese, riducendo visibilmente il gap dalla capolista Bari. Allo stadio "Vito Simone Veneziani", De Rose & Co. affronteranno il Monopoli che ha saputo risollevare la china dopo un momento tutt'altro che positivo, ottenendo sei successi consecutivi. Poi, la brusca frenata nel derby contro il Taranto. "Bisognafar sì che sia un insegnamento in vista della sfida con il Palermo", ha sottolineato il tecnico Colombo al termine del match. La ricerca di continuità contro la voglia di immediato riscatto: questa la chiave di lettura della partita valevole per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C. Vincere per l'una o per l'altra squadra significherebbe proiettarsi alle ultime due giornate di campionato in una posizione favorevole per ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica in vista dei playoff. Una gara, inevitabilmente, da dentro o fuori.