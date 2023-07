Calciomercato Serie C, tutte le trattative: Avellino show, ok Pescara. Foggia-Baldini

Il Catania per il ritorno tra i professionisti ha scelto di puntare su Luca Tabbiani reduce da un quadriennio importante tra D e C alla guida del Fiorenzuola. Quest'ultima, esperienza nella quale ha proposto un 4-3-3 propositivo ed estremamente verticale, che ha attirato l'attenzione di un club importante come quello etneo. Scelta sulla guida tecnica, figlia di ambizioni di vertice per il prossimo campionato, da parte della società di proprietà di Pelligra. L'arrivo del centrocampista Michele Rocca (svincolatosi dal Novara) è stato il primo colpo del Catania fresco di promozione in Lega Pro dopo la netta vittoria del girone I di Serie D scorso. Il classe 1996 in passato è stato utilizzato nel ruolo di mezzala da Zeman a Foggia. Di conseguenza, rappresenta un profilo idoneo anche per il calcio di Tabbiani.

Andrea D’Errico, che ha lasciato il Crotone con 13 presenze e 3 gol, per fine prestito, sembra destinato a vestire la maglia del Vicenza. Anche il Catania era interessato al centrocampista - adesso - i siciliani rischiano la beffa. Mattia Morello, attaccante classe ’99, è finito nel mirino di diversi club di Lega Pro. Tra questi Catania, Novara e Pescara. Il favorito sembra essere il club siculo! Morello è stato il padrone della fascia sinistra nel 4-3-3 di Tabbiani al Fiorenzuola collezionando 30 presenze, 5 gol e 1 assist nella scorsa stagione.

Mattia Maffei, terzino sinistro classe 2004 - che piace al Catania - attualmente in forza alla Cavese, è stato uno dei migliori under della passata stagione di Serie D. Importante il processo di valorizzazione sul ragazzo da parte del tecnico Emanuele Troise, capace d'inserirlo all'interno del suo sistema di proposta. Il Catania ha rinnovato il contratto con Giuseppe Giovinco, ma non è detto che il suo futuro sarà ancora etneo. La società siciliana potrebbe utilizzare l'ex Taranto come pedina di scambio per favorire il mercato in entrata.

Il presidente del Pescara, Sebastiani ha confermato: "Chiarella ha espresso la volontà di restare a Catania dove si è trovato molto bene. Stiamo cercando di trovare la quadra col club etneo. L’operazione deve essere soddisfacente per il giocatore e per la nostra società che ha cresciuto questo ragazzo. Nei prossimi giorni, con molte probabilità, Chiarella tornerà a giocare a Catania". In Serie D lo scorso anno 5 gol in 20 partite e campionato stravinto per l'attaccante esterno di Penne, cresciuto nel vivaio biancazzurro.

Mattia Vitale, centrocampista classe 2004 di proprietà della Sampdoria lo scorso anno in D con la maglia catanese ha raccolto un bottino di sei reti e due assist in 33 presenze. Numeri importanti per un giovane talento che ora ha l’opportunità di allenarsi a stretto contatto con i grandi e stupire il tecnico Andrea Pirlo. In caso di mancata conferma nella rosa doriana, Vitale farà ritorno al Catania per avere più spazio. Il Catania, oltre ad aver rinnovato il contratto a Giovinco ha ufficializzato i prolungamenti di: Alessio Castellini, Giuseppe De Luca, Filippo Lorenzini, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao e Michele Somma.

La strada per la promozione si è interrotta ai quarti dei finale dei playoff di Lega Pro, ma comunque il Crotone continuerà con Lamberto Zauli alla guida della squadra. Con l'ex Juventus U23 alla guida i rossoblù hanno totalizzato 20 punti in undici partite: vincendo cinque gare, pareggiandone altre cinque e perdendo in sole due occasioni. Una sconfitta e un pareggio nel mini-torneo - all'ex calciatore del Palermo - sono costati l'eliminazione contro il Foggia. Cosimo Chiricó lascia il Crotone tramite la clausola rescissoria di 1500€ che legava il calciatore alla squadra calabrese. Sull'ex Padova ci sono Catania, Spezia e Benevento.

Zdenek Zeman e il Pescara continueranno insieme. Samuele Massolo non ha accettato l'offerta del club del patron Sebastiani e aspetta che il Palermo chiuda lo scambio con il Vicenza (nel quale è inserito Desplanches). Tommaso Cancellotti dopo il mancato rinnovo con il Pescara ha deciso di accettare la corte dell'Avellino. Il terzino destro (classe 1992) ha totalizzato ben 359 presenza in carriera - quasi tutta passata in C - con 10 gol e 20 assist. Alessandro Plizzari (portiere titolare del Pescara) è confermato ma necessità di un secondo al suo fianco dopo gli addii di Sommariva e D'Aniello. Fatta per l’arrivo di Michele Masala, esterno offensivo di piede mancino rimasto svincolato dal Cagliari. Il classe 2004 è riuscito a collezionare 75 presenze in 3 stagioni, andando in doppia cifra tra gol (3) e assist (7). Il Pescara sarà il grande salto - si auspica definitivo - tra i professionisti.

Mancano gli ultimi dettagli per il ritorno di Davide Merola dall'Empoli. L'ex calciatore di Foggia e Cosenza ha firmato 8 gol e 6 assist da febbraio a giugno con il Delfino. Zeman riavrà il suo pupillo, resta da capire solo quando. Al club toscano sarà riconosciuta una corposa percentuale sulla rivendita. Il ds Delli Carri ha chiuso per il 22enne terzino (destro) Roberto Pierno. Contratto triennale. Operazione a titolo definitivo. Al Lecce il 30% sulla rivendita futura. Nelle ultime due stagioni con la Virtus Francavilla (allenatori Taurino e Calabro), Pierno è stato sempre utilizzato da quinto nel 3-5-2. Nell’under 17 del Foggia e nella Primavera del Lecce, ha invece giocato da terzino nella difesa a quattro. Georgi Tunjov non ha rinnovato con la Spal e si accaserà al Pescara a parametro zero. Il centrocampista estone firmerà un triennale con il Delfino e si metterà a disposizione del tecnico boemo. Classe 2001, è un calciatore tecnico e potente (è alto 186 cm), è dotato di grande resistenza e predilige il ruolo di interno di centrocampo. Nell'ultima stagione agonistica ha totalizzato 23 presenze ed un'assist in Serie B.

Il Pescara ha trovato l'intesa per il centrocampista Niccolò Squizzato: arriva a titolo definitivo dall'Inter. Il classe 2002 è stato in prestito lo scorso anno al Renate dove ha giocato trenta partite e segnato due gol. E' una mezz'ala di qualità, che dispone di buona gamba, eleganza e sostenuto da una struttura fisica importante. Un "Piccolo Milinkovic-Savic" l'ha definito Antonio Obbedio (ex direttore sportivo di Squizzato). Occhio però alla duttilità del ragazzo scuola nerazzurra, all'occorrenza potrà mettersi a disposizione del tecnico anche nei panni di playmaker. Sempre per il centrocampo: il nome nuovo è quello di Antonino De Marco, centrocampista classe 2004 messosi in luce nella Vibonese in Serie D lo scorso anno agli ordini di Modica con 5 gol in ventotto presenze. Quest'ultimo, tecnico allievo di Zeman e vice storico. Occhio anche al Torino, molto interessato al ragazzo. Russini dal Padova ancora in stand-by.

Giorgio Perinetti è il nuovo direttore dell’area tecnica del club biancoverde. Al suo fianco, il direttore sportivo Luigi Condò e il responsabile dell’area scouting Pierfrancesco Strano. Confermato Massimo Rastelli in panchina.

Cosimo Francesco Patierno, attaccante pugliese classe 1991 ha firmato con l'Avellino un contratto biennale con opzione per il terzo anno al verificarsi di alcune condizioni. In carriera ha indossato le maglie di Teramo, Bisceglie, Grosseto, Gravina, Nardò, Bitonto, e Virtus Francavilla. Tra i professionisti ha collezionato 91 presenze, divise tra Serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di Lega Pro mettendo a segno 31 reti, 28 delle quali negli ultimi 2 anni. Per lui una notevole esperienza anche nel campionato di Serie D dove in 144 presenze ha realizzato 74 gol.

Erasmo Mulè è un difensore siciliano classe 1999 che ha firmato con il club irpino un contratto triennale. In carriera ha indossato le maglie di Recanatese, Trapani, Juventus U23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro e Monopoli. Tra i professionisti ha collezionato 107 presenze, divise tra Serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di Lega Pro mettendo a segno 8 reti, 4 delle quali nell’ultima stagione.

Felice D’Amico è stato annunciato come nuovo trequartista dell'Avellino. Il calciatore siciliano ha firmato con il club un contratto triennale. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Sampdoria, Chievo Verona, Pro Sesto e Gubbio, collezionando 84 presenze, divise tra Serie A, Serie B, Serie C, Coppa di C e playoff di Lega Pro, nelle quali ha realizzato 9 reti e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra.

Simone Ghidotti è il nuovo portiere dell'Avellino. Il classe 2000 bresciano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. In carriera ha indossato le maglie di Pergolettese, Gubbio e Como. Tra i professionisti ha collezionato 120 presenze, divise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff e playout di Lega Pro.

AGGIORNAMENTO DI IERI SERA DI TMW: "Jacopo Murano potrebbe approdare all’Avellino, mentre Federico Casarini che era una forte idea del Piacenza potrebbe accasarsi al Mantova. Mentre Illanes è vicino al Gubbio. Micovski invece è idea concreta del Sorrento. Potrebbe salutare anche Tounkara: possibile la risoluzione del contratto"

Il Pescara ha trovato l'accordo con l’Avellino per la cessione di Luca Palmiero, al club biancazzurro il 10% sulla futura rivendita del centrocampista. Per il 27enne centrocampista napoletano 58 presenze e un gol con la maglia biancazzurra. Dopo Cancellotti anche Palmiero sposa il nuovo progetto della società irpina.

Il presidente Sciotto ha salvato l'ACR Messina, ha salutato Ezio Raciti e puntato su Giacomo Modica (è un ritorno) per la panchina. Sempre il patron giallorosso ha puntato su Domenico Roma come nuovo direttore sportivo. Il nuovo allenatore ha un importante passato al fianco di Zeman e come capo allenatore di Vibonese e Cavese oltre che la società siciliana di cui oggi è nuovo tecnico.

Il nuovo direttore dell'area tecnica della Juve Stabia è il giovane Matteo Lovisa. Il ruolo di allenatore è stato affidato a Guido Pagliuca. Il mister nativo di Cecina è reduce dall’esperienza al Siena ed ha allenato anche, tra le altre, la Lucchese, la Pianese, il Ghivizzano, l’Imolese, il Gavorrano. Marco Caldore, difensore classe 1994, ha firmato un accordo su base biennale con l'Audace Cerignola. Federico Romeo, classe ’02 è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il centrocampista, nativo di Torino, è cresciuto calcisticamente nella Juventus e ha vestito, tra le altre, le maglie del Casale, dell’Aglianese, della Pro Vercelli e della Fermana. Il portiere Danilo Russo passa ufficialmente dalla Juve Stabia al Giugliano.

Marcello Carli è il nuovo direttore tecnico del Benevento. Il neo polo manageriale delle 'streghe' ha firmato un contratto triennale, ed è pronto a ripartire dalla categoria più bassa del professionismo, per rilanciarsi dopo la retrocessione di Parma. Ultima esperienza che lo ha visto protagonista.

Matteo Andreoletti è il nuovo allenatore del Benevento. L'ex Pro Sesto è uno dei profili più interessanti e giovani della categoria. Don Bolsius è il prescelto per l'attacco. Conclusa l’esperienza con la Fidelis Andria, il giovane centravanti ha firmato con la compagine campana. In casa del club del patron Vigorito c'è anche spazio per le cessioni: è fatta per il prestito annuale di Alin Tosca all’Al-Riyadh, squadra dell’Arabia Saudita. Dopo i rinnovi di Nunziante, Talia e Carfora, quest'oggi è arrivata anche la firma sul contratto che vedrà Vincenzo Alfieri vestire la maglia giallorossa fino al 2027. Il Benevento dice no all'ultimo affondo dell'Ascoli per Alberto Paleari (portiere titolare in Serie B lo scorso anno).

La Spal, sulla carta, sarà una delle candidate principali al ritorno in cadetteria nel girone B di Serie C. Filippo Fusco è stato annunciato come nuovo polo manageriale. Invece, come nuovo tecnico c'è Domenico Di Carlo. L'ex tecnico del Chievo Verona è reduce da una stagione sulla panchina del Pordenone in Lega Pro. Il secondo posto in regular season e l'eliminazione ai quarti di finale dei playoff hanno messo fine all'esperienza del mister nativo di Cassino in neroverde oltre che alla partecipazione alle leghe professionistiche della compagine friulana.

Dopo aver ufficializzato la cessione del cartellino di Fabio Maistro alla Sampdoria ecco il primo acquisto: è fatta per il ritorno a Ferrara del bomber, Mirco Antenucci svincolatosi dal Bari. Esperto attaccante classe 1984 che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Bari tra Lega Pro e Serie B. Il bomber nativo di Termoli - in biancorosso - ha totalizzato centoquarantuno presenze, sessantatré reti e quindici assist.

Gennaro Volpe è stato - ancora una volta - confermato alla guida tecnica della Virtus Entella. Il club ligure ha lasciato andare ben sette giocatori: Tenkorang, Paoulucci, Pellizzer, Borra, Morosini, Barlocco e Gaston Ramirez.

I primi movimenti dell'estate del Cesena dopo l'eliminazione in semifinale playoff sono stati i seguenti: Tommaso Berti, Filippo Pittarello e Stefano Minelli sono rientrati in bianconero dopo i prestiti annuali rispettivamente a Fiorentina, FeralpiSalò e Sudtirol. Ufficiale anche una cessione: Mattia Mustacchio non è stato riscattato e tornerà alla Pro Vercelli. Fabio Artico è il nuovo Direttore dell’Area Sportiva del Cesena.Il dirigente, in passato anche osservatore per la Juventus, arriva da un’esperienza triennale come direttore sportivo dell’Alessandria.

Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo di Daniele Donnarumma, terzino classe ’92 reduce dall’esperienza di tre anni con il Cittadella, in Serie B, nella quale ha totalizzato ben 108 presenze. Giacomo Zecca, esterno del Cesena, si trasferirà alla Torres. Sul gioiellino bianconero, Stiven Shpendi diversi club di Serie B, tra cui la Ternana.

Il tecnico Vincenzo Torrente è stato confermato con un contratto fino a giugno 2024. Mirabelli è rimasto nella posizione di polo manageriale, ed il Padova si appresta a ripartire nuovamente per sognare il ritorno in cadetteria dopo anni difficili e sfortunati. Il talentuoso prospetto serbo Vasic, è stato strappato per circa 3 milioni al Padova dal Palermo. Il Padova punta sullo svincolato Luca Marrone, ex Juventus e Monza tra le altre. E' un giocatore d'esperienza e polivalente, perfetto per il 3-5-2 del mister biancorosso. Ma non c'è ancora la chiusura definitiva.

Kevin Varas, centrocampista classe 1993 che nelle ultime tre stagioni ha giocato alla Pergolettese è molto vicino da firmare con il Padova.

Il Vicenza ha salutato Balzaretti (nuovo ds dell'Udinese) e Sagramola (ex amministratore delegato del Palermo e attuale polo manageriale della società veneta) ha deciso di puntare su Aimo Diana per la panchina, fresco di promozione in B con la Reggiana.

Il Palermo e la società biancorossa sono vicine a chiudere uno scambio con Desplanches e Samuele Massolo coinvolti nella trattativa (QUI I DETTAGLI). De Col è un nuovo giocatore del Vicenza: esterno destro classe 1993, nell’ultima stagione al Südtirol ha disputato 39 partite in Serie B, tra campionato e playoff, condite da una rete e due assist. Stefano Giacomelli lascia la società veneta dopo undici anni, 327 presenze in campionato che lo hanno reso il giocatore con più presenze di sempre nel club vicentino, 362 in totale nelle diverse competizioni, 55 goal segnati e 43 assist.

Filippo Costa verrà ceduto a titolo definitivo al Vicenza dal Napoli - dove firmerà un contratto fino al 2025 con opzione - dopo aver siglato quattro gol e fornito ben 10 assist nello scorso raggruppamento C di Lega Pro con il Foggia. Andrea D’Errico, che ha lasciato il Crotone con 13 presenze e 3 gol, per fine prestito, sembra destinato a vestire - anche lui - la maglia del Vicenza. Beffato il Catania!