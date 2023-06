Palermo, Silipo richiesto in Serie C da Pescara e Avellino. Nodo per cedere Fella…

Rientrati dai prestiti, il Palermo dovrà decidere come agire per il futuro di alcuni elementi, da Silipo fino a Fella.

Non solo il mercato in uscita dei calciatori che ha già conosciuto a fondo Eugenio Corini nel corso della passata stagione con la maglia del Palermo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra anche sul termine dei prestiti dal quale sono tornati tutti quei giocatori che però non rientrano più nei piani del club di Viale del Fante, con la dirigenza siciliana chiamata a trovare una soluzione per questi esuberi.

Iniziando da Andrea Silipo, si tratta dell'elemento che suscita maggiore interesse in Serie C, avendo ricevuto le attenzioni da parte di piazze blasonate per la categoria come quelle di Pescara ed Avellino. Il classe 2001 è reduce da una stagione positiva alla Juve Stabia, condita da cinque gol e tre assist. "Non è escluso che almeno inizialmente Silipo vada in ritiro col Palermo, con la speranza di avere una chance da Corini", sottolinea il quotidiano.