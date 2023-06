Palermo, con il Monza asse di calciomercato prolifico. Mancuso è l’ideale per Corini

L'attaccante milanese è uno dei profili monitorati dal management del City Football Group come partner complementare o alternativa di peso proprio di Brunori. Il classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Milan, un attaccante prolifico e tradizionale, amante dell'area di rigore e del lavoro sulla linea del fuorigioco che quest'anno ha totalizzato sei gol in trentadue partite in Serie B, di cui cinque da subentrato. Si tratta di una punta centrale che può anche variare la propria posizione in un tridente attaccando come aculeo sia di destra sia di sinistra. L'articolo del quotidiano sottolinea come rappresenti, per qualità e caratteristiche, un attaccante ideale per sposare il credo calcistico del tecnico Eugenio Corini.