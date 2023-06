Cremonese, il sogno è Vazquez: “El Mudo” a Palermo ha già lavorato con Ballardini

Siamo alle battute finali dell'esperienza di Franco Vazquez al Parma , dopo due anni conditi da 71 presenze e 25 gol. Con l'ipotesi rinnovo ormai ampiamente tramontata e un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il futuro dell'ex Palermo appare sempre più lontano dall'Emilia-Romagna. Nonostante la volontà del giocatore di rimanere in gialloblù, non ci sarebbe stato nessun contatto tra "El Mudo" e il club crociato.

L'italo-argentino diventa dunque oggetto di desiderio per alcuni club cadetti e non solo. Il suo nome era stato recentemente accostato al Catanzaro, neopromosso in Serie B, ma è difficile che Vazquez possa sposare la causa calabrese dal momento che, in caso di permanenza nella seconda divisione italiana, la scelta ricadrebbe su un club con un progetto mirato alla promozione diretta. Ecco che calza a pennello il sogno della Cremonese. Secondo quanto riportato da "Il Giorno", l'italoargentino, da sempre pallino di Davide Ballardini, sin dai tempi nel capoluogo siciliano, è finito nella lista di mercato della società grigiorossa, fresca di retrocessione in cadetteria. Sulle tracce dell'ex Siviglia ci sarebbe anche il Pisa. Dunque, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato (sull'ingaggio) per accaparrarsi uno dei talenti più cristallini dell'intera categoria. Seguiranno aggiornamenti.