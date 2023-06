Calciomercato Catanzaro: il club sogna Franco Vazquez, contatti con l’ex Palermo

Quale futuro per Franco Vazquez? Il contratto che lega attualmente il Mudo al Parma, che scadrà il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato. Ragion per cui, sarebbero diverse le squadre sulle tracce del calciatore originario di Tanti. Tra queste, secondo quanto riportato dalla "Gazzetta di Parma", anche il Catanzaro neopromosso in Serie B.