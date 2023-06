Palermo, Corini e la scelta del modulo: piace Di Serio del Perugia, Vazquez…

Il confronto tra Corini, il direttore sportivo Leandro Rinaudo e l'area scouting del City Football Group è continuo e mirato alla ricerca di quei profili che possano risultare ad hoc per l'idea tattica che cercherà di sviluppare l'ex allenatore del Lecce sin dal ritiro estivo in programma in Trentino Alto Adige dal 9 luglio al 4 agosto. Sotto questo aspetto il Palermo è attivo e vigile in sede di calciomercato con l'obiettivo ben preciso di alzare l'asticella della cifra tecnica e dell'esperienza in seno all'organico rosanero.

In queste ore sono diversi i profili tenuti sotto osservazione da Rinaudo che, di concerto con Corini, sta passando in rassegna giovani talentuosi e calciatori esperti come Fabio Lucioni. Nel dettaglio, il Palermo non sarebbe alla ricerca di un trequartista puro ma di un attaccante duttile che possa ricoprire più posizioni nel roster offensivo. Da questo punto di vista appare improbabile il nostalgico ritorno di Franco Vazquez in rosanero, nonostante il contratto dell'argentino con il Parma scadrà il prossimo 30 giugno.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it il club di viale del Fante avrebbe messo gli occhi su Giuseppe Di Serio del Perugia. Attaccante classe 2001 che nell'ultimo campionato di Serie B ha totalizzato ventisette presenze, realizzando cinque gol e tre assist. Proprio contro i rosanero allo stadio "Renato Curi" il giovane calciatore ha messo a segno un gol e fornito un assist, risultando tra i più propositivi nel 3-4-1-2 schierato da Castori. In carriera l'ex Benevento ha giocato oltre cinquanta partite da attaccante centrale, racimolando esperienza anche nel ruolo di ala e di seconda punta in oltre quindici match. Il ragazzo ha un passato nell'Italia Under 20, con la quale ha disputato cinque partite. Di Serio ha un contratto in essere con il Perugia in scadenza nel 2025 e il Palermo sta valutando concretamente l'identikit del calciatore originario di Trento. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...