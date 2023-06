Palermo, Sala non verrà riscattato: la Reggiana sul difensore del Sassuolo

Sala saluta la città di Palermo dopo esser approdato la scorsa estate in Sicilia con la formula del prestito con opzione di riscatto e contro-opzione in favore del Sassuolo. Il club di viale del Fante ha deciso di virare su altri profili con l'obiettivo di alzare l'asticella in un campionato che vedrà la squadra di Corini lottare per un obiettivo importante. Tra i giocatori monitorati con particolare interesse dal ds Rinaudo e dall'area scouting rosanero c'è Niccolò Corrado che ha già indossato la maglia del Palermo nella stagione 2020/2021 in Serie C. Il classe 2000 ha un contratto con la Ternana fino al 30 giugno 2026 e tra i club interessati ci sarebbe anche il Genoa di Gilardino fresco di promozione in Serie A.