Calciomercato Palermo, futuro Soleri: Pisa e Reggiana su di lui, priorità Edo…

Una stagione il cui incipit è stato in salita per l'attaccante romano, partito non certo in cima alle gerarchie di Corini: Soleri ha faticato non poco per guadagnarsi spazio, minutaggio e ribalta all'alba della nuova annata. Lavoro, applicazione, ferocia agonistica e motivazionale. Spirito ed atteggiamento sempre costruttivo, funzionale alle esigenze del gruppo. Il numero 27 rosanero ha presto conquistato stima e considerazione del tecnico di Bagnolo Mella, divenendo prima grimaldellochiave per sbrogliare matasse tatticamente complesse, quindi tassello prezioso del mosaico titolare. Un pivot capace di conferire peso e sostanza al reparto offensivo, sgravando Brunori dalla morsa dei centrali avversari e schiudendo preziosi spazi per l'inserimento dei centrocampisti.

Quale futuro per l'ex Roma e Padova? Dopo l'anno di consolidamento in Serie B, con l'accesso ai playoff sfumato sul filo di lana, il club di viale del Fante ha palesato le sue ambizioni di vertice in vista della prossima stagione calcistica. Budget implementato per il mercato estivo, in linea con gli obiettivi di società e squadra: il Palermo edizione 2023-2024 dovrà essere competitivo per la promozione in Serie A. Rosa che sarà rivisitata, rifinita e potenziata in ogni reparto, al fine di elevare cifra tecnica e personalità, colmando le lacune emerse sul rettangolo verde nel campionato appena concluso. Brunori rappresenta il bomber principe, leader tecnico e realizzativo, capitano e punto fermo del roster offensivo. Al cospetto di un'offerta congrua, contestualmente al perseguimento di altri obiettivi Soleri, al netto di immutate stima e considerazione, è reputato dall'area tecnica rosanero un elemento sacrificabile. Il futuro dell'ariete scuola Roma è ad oggi in evoluzione ma la situazione appare piuttosto fluida, al pari dei possibili scenari. La priorità di Edoardo, perfettamente integrato nel tessuto sociale e legatissimo alla piazza rosanero, è quella di proseguire la sua avventura in Sicilia e fornire un contributo fattivo alla progressiva scalata del Palermo targato CityFootball Group con destinazione Serie A. Nel pieno della maturità calcistica, in una fase topica ed ascendente della sua carriera, il classe 1997 non contempla l'ipotesi di scendere di categoria. Ragion per cui, sondaggi e gradimento di club come Arezzo e Brescia, al pari come i segnali di tanti altre società di Lega Pro non hanno realisticamente prospettive di evoluzione.