Calciomercato Palermo, Peretti verso il ritorno definitivo alla Recanatese

Il suo contratto con il club di Viale del Fante scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. Come riportato da "Il Corriere Adriatico", è vicina - infatti - l'intesa tra il giocatore e la Recanatese per il ritorno dello stesso difensore centrale in giallorosso.

Quaranta presenze collezionate con i rosanero dal 2020 ad ora, approdato in Sicilia nel momento di ricostruzione del Palermo dopo il fallimento. Quindici apparizioni, condite da un gol, alla prima annata in Serie D, poi ventiquattro alla prima stagione in Serie C. Da lì non è riuscito a ritagliarsi più un buon minutaggio, quindi il prestito al Grosseto prima e alla Recanatese poi.