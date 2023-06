Spal, Fusco: “L’obiettivo è il ritorno in B, vogliamo dare soddisfazione ai tifosi”

A parlare dopo il dt Fusco, anche il patron Tacopina: “La nostra missione qua non è finita nel mese scorso ho lavorato duramente per mettere le giuste fondamenta volte alla ripartenza. Vogliamo metterci alle spalle tutto quanto successo, compreso l’episodio con quel gruppo di tifosi. Il rapporto con gli sportivi ferraresi rimane ottimo. Fusco? Ho grande stima in lui, godrà della massima autonomia e deciderà al meglio ogni dettaglio sportivo”.