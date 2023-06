Catania, Tabbiani: “Un orgoglio allenare qui, voglio una squadra che domina”

Le prime dichiarazioni rilasciate dal nuovo tecnico del Catania dopo il suo approdo in Sicilia: "Sono arrivato in una grande piazza".

"Le prime sensazioni sono state bellissime". Così Luca Tabbiani , intervenuto ai microfoni del club etneo. Il nuovo tecnico del Catania ha firmato nei giorni scorsi un contratto che lo legherà alla società siciliana per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico di un anno in caso di promozione in Serie B , dopo la lunga esperienza sulla panchina del Fiorenzuola .

"All’aeroporto ho visto tanta gente e tanti tifosi, si percepisce l’amore e la passione che questa città prova per questa squadra. Per me è un orgoglio poter allenare qui. Ho avuto diversi colloqui con il direttore sulla rosa e domani incontrerò il vice-presidente. A me piace una squadra che domina e che trova soluzioni e che corra sia con, che senza la palla. Non vedo l’ora di iniziare, l’alchimia che ci sarà tra noi e la squadra sarà importante e dovrà fare la differenza", le sue parole.