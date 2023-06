Pescara, ok per Tunjov: Delli Carri ha l’accordo con il centrocampista della Spal

Tuttavia, il direttore sportivo del Pescara, manager arguto e dal palato calcisticamente fine, monitora profili di qualità e potenzialmente funzionali al credo tattico di Zdenek Zeman anche in altri ruoli chiave in seno alla rosa della prima squadra. Non è un mistero che Delli Carri sia stuzzicato dall'idea di arricchire il centrocampo con un elemento che abbini qualità, brillantezza sul piano atletico, duttilità sotto il profilo tattico. Ormai è noto da diversi giorni l'interessamento del "Delfino" al centrocampista della Spal (in scadenza di contratto), Georgi Tunjov.

Secondo indiscrezioni raccolte e riportate dal quotidiano "Il Centro" l'estone classe 2001 è infatti a un passo dall'addio alla società emiliana ed entro la giornata di domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club del patron Sebastiani per i prossimi tre anni. L'accordo sarà composto da una base fissa e da bonus che il giocatore potrebbe raggiungere facilmente, inoltre ci saranno modifiche automatiche in caso di promozione in B con l'ingaggio raddoppiato.

LE SUE CARATTERISTICHE — Tunjov è un calciatore tecnico e potente (è alto 186 cm), è dotato di grande resistenza e predilige il ruolo di interno di centrocampo. Sicuramente più portato per il gioco offensivo (perfetto per il boemo) che per quello difensivo, il ragazzo ha un buon tempo di inserimento è non si tira indietro quando si tratta di battere calci d'angolo e punizioni. Nell'ultima stagione agonistica ha totalizzato 23 presenze ed un'assist in Serie B.