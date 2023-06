Calciomercato Pescara, Zeman rivuole Merola: Delli Carri punta Casolari, Tunjov e…

Infine, dei nomi citati dal noto esperto di calciomercato, sulla lista del Pescara ci dovrebbe essere anche Georgi Tunjov. Intermedio estone, che ha giocato ed è cresciuto nella Spal. E' un calciatore tecnico e potente (è alto 186 cm), è dotato di grande resistenza e predilige il ruolo di interno di centrocampo. Sicuramente più portato per il gioco offensivo (perfetto per il boemo) che per quello difensivo, il ragazzo ha un buon tempo di inserimento è non si tira indietro quando si tratta di battere calci d'angolo e punizioni. Nell'ultima stagione agonistica ha totalizzato 23 presenze ed un'assist in Serie B ed è in scadenza di contratto. Seguiranno aggiornamenti.