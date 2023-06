Pisa, ufficiale: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore. L’annuncio e i dettagli

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 26: Alberto Aquilani head coach of ACF Fiorentina celebrates the victory with the trophyduring the Primavera TIM Cup Final match between Hellas Verona and ACF Fiorentina at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on August 26, 2020 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)