Calciomercato Udinese, si avvicina Lucca: avviato lo scambio di documenti con il Pisa

L'Udinese è vicino a battere un grande colpo in sede di calciomercato estivo: l'ex attaccante di Ajax e Palermo è prossimo dal diventare bianconero e mettersi a disposizione della squadra guidata da Sottil in Serie A

Vicina la fumata bianca per il trasferimento di Lorenzo Lucca all'Udinese . Il club friulano ha raggiunto da tempo un'intesa di massima con il Pisa , basata sul prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore - come riportato da Gianluca Di Marzio - la società della famiglia Pozzo e la compagine nerazzurra stanno effettuando lo scambio dei documenti che permetterà in un secondo momento di rendere ufficiale, il passaggio dell'ex bomber del Palermo alla formazione guidata da Andrea Sottil .

Il calciatore classe 2000 è reduce dall'esperienza olandese fatta con l'Ajax, dove ha collezionato in Eredivisie quattordici presenze realizzando due gol e un assist. Il club dei Paesi Bassi ha deciso di rimandare in Toscana l'autore di quattordici reti in trenta apparizioni con la maglia rosanero. L'Udinese è la prima della massima serie italiana a puntare concretamente su Lucca. Si resta in attesa dell'annuncio ufficiale.