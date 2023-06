Calciomercato Udinese, vicino l’accordo con Lucca: l’ex Palermo a Milano…

Lorenzo Lucca, ex attaccante di Palermo e Ajax, è vicino all'accordo con l'Udinese che ha già raggiunto un'intesa di massima con il Pisa per il trasferimento in bianconero del calciatore originario di Moncalieri.

Vicina la fumata bianca per il trasferimento di Lorenzo Lucca all'Udinese. Il club friulano ha raggiunto da tempo un'intesa di massima con il Pisa, basata sul prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. In queste ore - come riportato da Gianlucadimarzio.com - l'ex attaccante del Palermo sta incontrando il suo agente a Milano per dare l'ok al trasferimento in bianconero.