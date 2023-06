Udinese, l’ex Palermo Balzaretti è ufficialmente nuovo responsabile dell’Area Tecnica

Balzaretti ha un passato da grande calciatore con oltre 400 partite da professionista giocando, tra le altre, con Torino, Juventus, Roma e Fiorentina e indossando per ben 23 volte la maglia della Nazionale Italiana con cui è stato finalista agli Europei 2012. Balzaretti, non appena terminata la carriera da calciatore, ha assunto la qualifica di direttore sportivo, ed è entrato nello staff dirigenziale della Roma lavorando al fianco di dirigenti del calibro di Sabatini, Massara e Monchi. Il percorso dirigenziale di Balzaretti è proseguito, nelle ultime due stagioni, al Vicenza con cui ha vinto, nell’annata 22/23, la coppa Italia di Serie C.