Palermo, Corini spera nel recupero di Di Mariano. Dal Manchester City si cerca Borges

Il Palermo giocherà, salvo sorprese, il prossimo campionato di Serie B scegliendo come modulo di partenza il 4-3-3. Per il ruolo di aculeo di sinistra del tridente offensivo della formazione di Eugenio Corini, si va verso la conferma di Francesco Di Mariano .

L'attaccante classe 1996 si è ormai messo alle spalle la lesione radiale incompleta del corpo anteriore del menisco esterno del ginocchio destro, per la quale si è sottoposto ad un intervento lo scorso 20 aprile e che lo ha costretto ad osservare da lontano il rush finale dello scorso campionato. Salvo spiacevoli sorprese, Di Mariano sarà a disposizione di Corini dal mese di agosto in poi. Nel prossimo campionato di Serie B il Palermo lotterà per ottenere la promozione in Serie A, già conquistata dal palermitano in carriera con le maglie di Venezia e Lecce.