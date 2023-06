Palermo, il puzzle di Corini: dentro Lucioni, fuori Lancini. In bilico Broh e Damiani

Per la costruzione di ogni organico in cadetteria è di rilievo la posizione degli "over", una lista di diciotto giocatori al massimo nati prima dell'anno 2000. Il calciomercato aprirà ufficialmente le proprie porte il primo di luglio ed il primo colpo dei rosa sarà sicuramente quello di Fabio Lucioni, esperto centrale difensivo reduce da una promozione da protagonista con il Frosinone mandato in prestito dal Lecce. Il classe 1987 prenderà il posto in lista di Edoardo Lancini, unico calciatore al momento a far parte di ogni stagione del Palermo targato Dario Mirri ma che ha visto briciole di minutaggio nella scorsa annata, finendo ai margini del progetto. In pole position per il secondo arrivo in Sicilia c'è Pietro Ceccaroni, attualmente in forza al Venezia. Sulle corsie laterali, data l'ormai certa partenza di Marco Sala, si va a caccia di un'alternativa o competitor di Giuseppe Aurelio, con l'interesse di Martella della Ternana e di Beruatto del Pisa. A destra, invece, restano salde le posizioni di Ales Mateju ed Alessio Buttaro.