Palermo, Verre e La Gumina vedono rosanero. Si pressa Tremolada, si allontana Vasic

Capitolo calciomercato in entrata per il Palermo che potrebbe far tornare in rosanero Verre e La Gumina. Si cerca il vice Aurelio e si continua a pressare Tremolada.

"Palermo – La Samp taglia, assist per Verre. Pressing su Beruatto e Tremolada" , l'apertura odierna del Giornale di Sicilia si concentra sul focoso calciomercato in entrate del club rosanero orchestrato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo.

Il primo colpo che il Palermo ufficializzerà sarà quello di Fabio Lucioni, esperto centrale difensivo reduce da una promozione da protagonista con il Frosinone mandato in prestito dal Lecce, il quale potrebbe essere seguito da Pietro Ceccaroni del Venezia. Asse caldissimo, invece, quello con la Sampdoria: con il club blucerchiato, con un organico in soprannumero, i siciliani stanno trattando per una permanenza di Valerio Verre ed un possibile ritorno "romantico" di Antonino La Gumina che non ha ancora trovato fortuna dopo la cessione dell'estate del 2018. Altri elementi come Leris o Murru hanno manifestato a più riprese la volontà di restare in Serie A.