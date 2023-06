CALCIOMERCATO PALERMO, IL BORSINO: TRATTATIVE, ACQUISTI E CESSIONI 2023/2024

Di seguito, tutte le trattative ed i sondaggi relativi alla sessione estiva di calciomercato in entrata ed in uscita del Palermo FC riassunte nel borsino di Mediagol. Per visualizzare correttamente la tabella è consigliato di leggere da un dispositivo desktop o tablet. Per leggere tutte le notizie di calciomercato clicca qui