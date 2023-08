Calciomercato Palermo: pallino Bisoli, Damiani idea Brescia. Segre e Saric…

La sensazione è quella di un reparto che ha in dote una buona dose di fosforo e senso geometrico ma, nel complesso, sia un po' monocorde sul piano del ritmo e dell'intensità- Privo di quegli elementi in grado di fornire esplosività, cambio di passo e rapidità utili a scompaginare la densità avversaria e ricomporre all'occorrenza la propria, trovando tempi ideali le giuste distanze con le altre linee. Vasic, che ha positivamente impressionato per personalità, qualità tecniche e tempi di inserimento, rappresenta l'eccezione che conferma la regola. Il talento serbo ha certamente potenzialità di rilievo e margini di crescita inesplorati, ma è pur sempre un 2002 all'esordio in Serie B.

Il Palermo starebbe cercando di intervenire proprio in quest'ottica in mezzo al campo.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, un pallino di area tecnica e management rosanero resta Dimitri Bisoli, duttile mezzala classe 1994, prototipo ideale del centrocampista moderno. Tecnica, vis agonistica, personalità, sagacia tattica e tempi di inserimento. Un jolly in zona nevralgica con le stimmate del leader, impiegabile da interno in un centrocampo a due, mezzala in una linea mediana a tre, all'occorrenza anche da centrale difensivo. Corini lo stima e lo conosce molto bene per averlo allenato proprio durante il suo trascorso alla guida delle rondinelle.Palermo che , dopo l'interessamento palesato nei primi mesi estivi, avrebbe nuovamente sondato il terreno nei giorni scorsi, per verificare la fattibilità di un'operazione oggettivamente in salita. Bisoli, figlio del tecnico del Sudtirol Pierpaolo, si è calcisticamente dimensionato a Brescia ed è uomo simbolo, capitano e riferimento, sul manto erboso e nel chiuso dello spogliatoio, del club lombardo. Ottimo calciatore e professionista stimatissimo, ha edificato la sua brillante carriera con la maglia delle Rondinelle. Sette stagioni da idolo assoluto del Rigamonti, dal 2016 ad oggi, recitando un ruolo da protagonista assoluto tra Serie B e Serie A.

Proprio con Corini in panchina (subentrato alla quarta giornata a Suazo) il calciatore nativo di Cagliari ha conquistato la promozione in massima serie nel 2018-2019. Un legame profondo quello di Bisoli con il club e la piazza bresciana, tanto da optare consapevolmente per la permanenza alla corte di Gastaldello anche dopo la retrocessione in Serie C.

Retrocessione che potrebbe tramutarsi in ripescaggio in B il prossimo 29 agosto quando il Consiglio di Stato dirà l'ultima, probabilmente parola sul caos iscrizioni di quest'estate nel torneo cadetto. Prima di quella data il mercato del Brescia è congelato in un fisiologico stand-by, in attesa di comprendere quale sarà il campionato di pertinenza del club di Cellino nella prossima stagione. Affare complicato dunque, non solo per le quasi 240 presenze del classe 1994 ed i 28 gol con la maglia delle rondinelle,score che racconta la simbiosi, calcistica ed affettiva, tra Bisoli ed la società bresciana. Tempistiche e complessità di un'eventuale trattativa con Cellino, nonostante il contratto di Bisoli scada nel giugno del 2024, costituiscono elementi di notevole criticità.

Il profilo di Samuele Damiani, gradito al ds del Brescia ed ex dirigente del Palermo, Renzo Castagnini, potrebbe costituire una potenziale contropartita tecnica qualora si creassero i presupposti per imbastire una trattativa in extremis per il centrocampista che ha vestito anche le maglie di Cagliari e Bologna in carriera. La Triestina ha appena definito l'ingaggio del centrocampista centrale Omar Correia dal Koper, classe 2000 francese di grande prospettiva, e l'interessamento del club alabardato per Damiani pare essere scemato al momento. Da registrare un sondaggio interlocutorio del Padova per il pupillo di Silvio Baldini, che resta in attesa di conoscere sviluppi sul suo futuro, nell'auspicio di proseguire il suo percorso professionale in quella Serie B conquistata da protagonista proprio con la maglia del Palermo.

Verre, stimato da Pirlo e organico al progetto Sampdoria, non tornerà alla corte di Eugenio Corini. L'obiettivo è di ingaggiare almeno un nuovo elemento a centrocampo, i volti nuovi in mediana potrebbero diventare due in caso di cessione anche di Segre e Saric. Lo scouting del City Group monitora contestualmente il mercato internazionali vagliando anche opzioni estere nel reparto, ma la pista Bisoli in casa Palermo, per quanto ardua e irta di ostacoli, resta viva. Seguiranno aggiornamenti...